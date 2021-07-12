Цены на аренду жилья в Киеве бьют рекорды

В Киеве за год (июль к июлю) стоимость аренды жилья подскочила в среднем на 21%. Причиной могло стать послабление карантина этим летом, поскольку на прошлый год пришлось два первых локдауна, сообщает UBR.

Цены на аренду жилых квадратных метров в Киеве следующие:

однокомнатные квартиры стоят в среднем 11 843 грн за месяц (+13% по сравнению с июлем 2020 года);

двухкомнатные – 19 971 грн в месяц (+25%);

трехкомнатные 37 271 грн в месяц (+27%).

В то же время за последнюю неделю стоимость выросла на 6,6%, 4% и 6% соответственно. Эти цены – самые высокие за последний год. Эксперты отмечают, что стоимость съема жилья начала повышаться с начала лета, несмотря на сезон отпусков.

Ранее UBR.ua писал, что цены на аренду в крупных городах Украины повысятся еще больше ближе к осени на фоне роста спроса. Квартиры площадью 50 "квадратов" подорожают на 3-5%, а "однушки" до 35 кв. м – на 7-10%.