СНБО "будет разбираться" с долей Фирташа в телеканале "Интер"

В Совете национальной безопасности и обороны "будут разбираться" с вопросом относительно возможной доли бизнесмена Дмитрия Фирташа в телеканале "Интер", который связывают с этим бизнесменом, сообщает УНИАН.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил журналистам.

"Относительно Фирташа, то я думаю, что его жизнь вряд ли изменилась в Вене (после введения санкций – УНИАН). Он там как жил в поместье, так и живет. Другое дело, что имущественные права, счета и бизнес, которые у него есть, на сегодняшний день заблокированы. Заблокирована возможность ими пользоваться, их продавать, передавать третьим лицам, и его счета в Украине заблокированы. Мы договорились с председателем Национального банка, что в ближайшее время сообщим, сколько счетов по каждому решению СНБО заблокировано, сколько там денег. Единственное, что мы не сможем сказать, кому именно они принадлежат, потому что это персональные данные" , - сказал Данилов.

В отношении работы телеканала "Интер", который связывают с Фирташем, Данилов сказал:

"Недавно в Facebook началась кампания, что надо закрыть аффилированные с Фирташем предприятия, в частности по титановой отрасли. Но мы не можем остановить отрасль только потому, что она принадлежит Фирташу. Но он не может распоряжаться, не может продавать акции, получать дивиденды с этого предприятия. А что касается "Интера", то это отдельная ситуация. Мы будем разбираться, сколько там акций и есть ли они у него вообще. Ведь может случиться, что якобы он владеет акциями, а когда смотришь оригиналы документов, то может оказаться, что там Фирташа и нет, а есть какая-то офшорная компания с Виргинских островов или с Кипра".