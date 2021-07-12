"Карта киевлянина": как ее получить и что она дает

"Карта киевлянина" доступна всем жителям столицы. Она одновременно является платежной картой и носителем персональных данных держателя карты, сообщает РБК-Украина.

Такая карта будет очень полезна льготным категориям жителей столицы. С ее помощью можно получить различные скидки.

Кто может получить "Карту киевлянина"

Оформить карту могут все зарегистрированные в Киеве граждане Украины. При этом в декабре 2018 года расширили список тех, кто может получить "Карту киевлянина":

внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете в Киеве;

лица, которые официально работают в столице;

студенты;

родители (опекуны) детей, которые учатся в школах Киева.

Как оформить карту

Карту можно оформить в любом отделении Ощадбанка. При себе необходимо иметь следующие документы:

паспорт или документ, который его заменяет;

идентификационный номер;

документ, подтверждающий статус льготника (для киевлян-льготников)

справка о трудоустройстве в организации, зарегистрированной в Киеве (для киевлян-льготников)

цветное фото 3х4 (при условии отсутствия качественного фото, вклеенного в паспорт).﻿

Какие возможности предоставляет "Карта киевлянина"

Возможность верификации по Bank ID для получения административных услуг через Интернет.

Доступ к различным электронным сервисам столицы через "Личный кабинет киевлянина":

С ее помощью можно записать ребенка в детский сад на сайте osvita.kyivcity.gov.ua. С картой также будет преимущество в электронной очереди. Кроме того, содержание ребенка в саду будет оплачивать город.

Также можно оплачивать коммунальные платежи в "Ощад 24/7", на сайте ГИВЦ и через ЦКС.

Она позволяет проголосовать за петиции и общественный бюджет.

Карта также представляет собой электронный билет. Она дает право на проезд в общественном транспорте Киева. При этом льготники имеют право на бесплатный проезд.

Владелец "Карты киевлянина" может получить скидки в торгово-сервисных сетях:

"Социальный хлеб" идет со скидкой от 20 до 70%. Это зависит от категории льготника.

В магазинах "Билла", "Вест лайн", "Фуршет", "Новус Украина" скидка 3-7%.

Скидки от 5 до 50% также можно получить в муниципальных театрах и музеях Киева.

В столичном зоопарке "Карта киевлянина" позволяет получить скидку до 50%.

В сети аптек "Фармация" владельцам "Карты киевлянина" продают лекарства по специальным ценам.

Автор: Роман Мирончук