"Слуге" Брагару вернули водительские права

Народному депутату от партии "Слуга народа" Евгению Брагару, которого 3 июля остановили в Киеве по подозрению в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, вернули отобранные водительские права.﻿, сообщает Деловая столица.

Об этом парламентарий сообщил 12 июля в своем Facebook.

Напомним, на позапрошлой неделе "слугу" Брагара остановили в Дарницком районе патрульные на его иномарке Toyota Camry. По убеждению правоохранителей, Брагар управлял транспортом под запрещенными веществами. Нардеп в свою очередь, обвинил их в вымогательстве взятки.

Он рассказал, что в субботу получил отрицательный тест на наличие наркотиков или алкоголя в крови из государственной медицинской лаборатории на Петра Запорожца, 20.﻿﻿

"Уже сегодня я забрал свое водительское удостоверение. Эпопея с обвинениями в наркомании за рулем уже официально завершена" , — написал Брагар.

И все же у него остались некоторые вопросы.