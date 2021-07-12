"Формула Штайнмайера должна быть в украинском законодательстве" - Меркель
Президент Владимир Зеленский, который находится с официальным визитом в Германии, встретился с федеральным канцлером Ангелой Меркель. Последняя призвала имплементировать формулу Штайнмайера в законодательство Украины, сообщает Страна.ua.
Главы двух государств дали совместный брифинг, который транслирует Офис президента.
"Нам необходима имплементация формулы Штайнмайера в законодательство Украины", - сказала на брифинге Меркель.
Также канцлер коснулась темы газопровода "Северный поток - 2".
"Мы хотим, чтобы в Украине остался транзит газа. Видим Украину транзитной страной даже в случае запуска "Северного потока - 2". Мы видим, что Украина побаивается. И это будет одной из тем моего разговора с Байденом", - пообещала немецкий политик.
Что касается Зеленского, то он коротко рассказал, что на встрече обсуждались Крым, Донбасс, реформы в Украине и трубопровод "СП-2".
Зеленский также сказал, что Украина поддержала подготовленные Францией и Германией кластеры по урегулированию на Донбассе. Но пока их не поддержала Россия.
Согласно этим кластерам, особый статус Донбасса и выборы будут введены еще до передачи контроля над границей.