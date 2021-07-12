Ямайка потребовала от Великобритании компенсацию за работорговлю

Власти Ямайки захотели получить компенсацию за работорговлю от Великобритании за времена, когда страна была британской колонией, сообщает Лента.Ру.

Член парламента Майк Генри подсчитал примерный размер компенсации. Он должен составить 7,6 миллиарда фунтов стерлингов.

"Мы надеемся на справедливую компенсацию во всех возможных формах, гарантирующих, что несправедливость в отношении наших предков будет исправлена" , — сказала министр Ямайки по делам спорта, молодежи и культуры Оливия Грейндж.

Петиция с требованиями компенсации получила одобрение Национального совета по репарациям Ямайки. После ее регистрации генеральным прокурором она будет передана Королеве Великобритании Елизавете.

Англичане захватили Ямайку в 1655 году, а в 1670-м Ямайка была объявлена английской колонией официально. В 1807 году работорговлю официально отменили. Более 30 раз рабы поднимали восстания против колонизаторов, самое крупное случилось в 1831-м, которое привело к отмене рабства в 1833-м. В 1962 году Ямайка стала независимым государством.