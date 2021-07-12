Зеленский назвал ключевую тему переговоров с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевой темой переговоров 12 июля с канцлером Германии Ангелой Меркель является мирное урегулирование ситуации на Донбассе, сообщает Интерфакс-Украина.

"Ключевой темой является вопрос мирного урегулирования на Донбассе. Я хочу еще раз поблагодарить на неизменную поддержку Нормандского формата со стороны госпожи Меркель и со стороны Франции – президента Макрона. Я считаю, что это прекрасный проект, который готовила немецкая и французская стороны – "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений". Украина поддержала этот проект. Он находится в Российской Федерации и только Россия на сегодня не акцентировала шаги по завершению войны на Донбассе", - заявил Зеленский на совместном брифинге с Меркель для представителей СМИ в Германии.

Он добавил, что "страны-партнеры Украины должны оказывать давление на Россию для того, чтобы состоялась встреча в Нормандском формате, закончилась война на Донбассе, а также Украине были возвращены временно оккупированные Россией территории" .

Зеленский также отметил, что намерен обсудить с Меркель вопрос запуска российского проекта "Северный поток - 2".

"Для меня приоритетом является безопасность в стране – это Донбасс, Крым и, конечно "Северный поток-2". Мы считаем, что это большая угроза, которая прячется под маской экономического проекта. Запуск проекта мы считает угрозой безопасности в регионе. Лишним свидетельством этого является концентрация российских войск на наших границах. Она остается высокой. Я открыто сказал, что "Северный поток-2" мы должны рассматривать как неотъемлемый вопрос безопасности в Украине", - добавил президент.

Кроме того, президент Украины отметил, что намерен обсудить с канцлером Германии проведение реформ в Украине, развитие стратегического партнерства, двусторонних взаимоотношений и экономическое сотрудничество.