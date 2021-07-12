В правительстве занялись ценой на сахар

Профильные министерства пришли к определенному согласию с производителями сахара и ассоциациями кондитеров по поводу цены на этот продовольственный товар, сообщил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает Интерфакс-Украина.

"Народные депутаты предлагали решение касательно расширения квоты на ввоз сахара, которое не было поддержано на комитете, учитывая достаточно нейтральную позицию и Министерства агрополитики, и Министерства экономики. Учитывая то, что государство должно как можно меньше вмешиваться в ценообразование и на то, что у нас нет полной уверенности, что такое вмешательство является необходимым, депутаты не поддержали это решение и не рекомендовали этот законопроект. У меня есть информация о том, что министерства работают сейчас с производителями сахара и с ассоциациями кондитеров, которые являются потребителями этого товара, и они пришли к определенному согласию по поводу цены" , - сказал Гетманцев после заседания фракции в понедельник.

Он отметил, что действительно на протяжении нескольких недель цена на сахар в Украине была наивысшей в Европе.