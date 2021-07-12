Владельцы евроблях из регионов ринулись на растаможку в Киев

Владельцы автомобилей на зарубежной регистрации из южных и западных областей съезжаются на растаможку в Киев, сообщает UBR.

Причиной тому стали завышенные цены на услуги брокеров на местах и не всегда качественно предоставленные услуги: случаев отказа там в разы больше, чем в столице. А сама поездка еще и получается для них вполне экономически выгодной.

Наплыв водителей наблюдается в основном из Львова, Ивано-Франковска, Одессы, Николаева, Полтавы и Кривого Рога. При этом едут как в одиночку, так и целыми группами.

"Средняя стоимость брокера в этих городах составляет $400, в то время как киевский специалист берет $250. В итоге при расходе на дизельное топливо для дороги туда-обратно в $50, сэкономить получится порядка $100. Для наших людей эта сумма существенная" ,– говорит адвокат ОО "Авто Евро Сила" Иван Казачук.

Среди прочих преимуществ водители называют скорость осуществления процедуры и меньшее количество неудачных растаможек их авто. Некоторые, получив карточки отказа больше двух раз, понимают, что их брокер может не обладать всеми нужными компетенциями и едут в Киев. Часто такие специалисты в областях больше заточены на растаможку продовольственных продуктов и товаров, но не евроблях.

Получив карточку отказа, автомобиль уже не имеет права на растаможку и процедуру останавливают. По словам представителя "Авто Евро Силы", чаще всего так происходит именно из-за неправильного оформления документов.

Еще одним преимуществом растаможки в Киеве водители называют отсутствие здесь дополнительных расходов на оценку и экспертизу автомобиля. В регионах такие услуги потянут на суммы от 700 грн до 2500 грн. А вот в Ивано-Франковске доходят и до рекордных $300.