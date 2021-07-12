Мэр Днепра Борис Филатов собрался в космос

После успешного полета миллиардера Ричарда Брэнсона в космос, мэр Днепра Борис Филатов тоже рассчитывает отправиться на орбиту Земли, сообщает Думская.

Градоначальник уже имеет соответствующий билет за 200 тысяч долларов.

Как рассказал сам Филатов, билет он купил еще 12 лет назад. Он уже даже прошел базовый курс подготовки астронавтов в учебном центре NASA и готов стать первым космическим туристом-украинцем. Правда, в списке он пока 146.

«Все эти годы, мы — будущие астронавты Virgin Galactic, поддерживали связь и друг друга, в надежде, что у нас получится. … А еще мы готовились. Я, например, прошел базовый курс подготовки астронавтов в учебном центре NASA, несколько раз летал по кривой Кеплера, опробовал центрифугу — симулятор полетов Феникс», — рассказал политик.