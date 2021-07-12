В Беларуси заявили, что поймали всех "террористов"

Комитет государственной безопасности Беларуси задержал всех фигурантов так называемых "террористических ячеек", об обнаружении которых недавно заявил Александр Лукашенко. Задержанные сейчас якобы дают признательные показания силовикам, сообщает РБК-Украина.

В белорусском КГБ утверждают, что эти "террористические ячейки" управлялись из-за рубежа. Сейчас силовики проводят следственные действия по нескольким эпизодам.

"Один из них - попытка поджога лесозаготовительной техники в одном из районов Минской области. Также идут процессуальные действия в отношении объекта связи российской воинской части под Вилейкой. Его пытались взорвать. Еще один эпизод - это покушение на тележурналиста Григория Азаренко" , - рассказали каналу "ОНТ" в КГБ.

Напомним, Лукашенко заявлял, что к этим "террористическим ячейкам" причастна Украина, Германия, США, Польша и Литва.

Автор: Дмитрий Левицкий