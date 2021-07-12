Данилов сравнил кибератаки с ядерным оружием

Хакерские атаки являются большой угрозой для инфраструктуры, которые можно сравнить с ядерным оружием, сообщает Деловая столица.

"Что касается кибератак — это сфера очень чувствительна, это очень-очень мощное оружие. Мы, как можем, защищаем сегодня наше пространство, защищаем наши объекты инфраструктуры. Это хуже, чем атомное оружие, потому что вы не можете его увидеть, можете через определенный период последствия только почувствовать. Более того, это такое оружие, которое может быть отправлено в тот или иной объект с отсрочкой времени установки. И вы можете не знать, что оно сидит в вашей сети, компьютерах, а в час "Х" оно может "взорваться" в самый неприятный момент" , — заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По словам Данилова, власть занимается вопросами кибербезопасности.