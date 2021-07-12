По Житомиру пронесся ураган: дерево упало на прохожего

12 июля в Житомире летняя жара внезапно сменилась шквальным ветром и грозой. В некоторых микрорайонах города можно было наблюдать сильный град, сообщает Журнал Житомира.

Как минимум один человек пострадал от стихии. На мужчину упало дерево. Сейчас он находится в больнице с многочисленными травмами.

В соцсети житомиряне активно делятся последствиями урагана, которые удалось сфотографировать или снять на видео. В частности сообщают про сорванную крышу с котельной и «летающие» стройматериалы с новостройки.

Автомобилисты публикуют фото поваленных на дорогу деревьев: ветер вырвал дерево с корнем и привалил им автомобиль ВАЗ, сухое дерево, упало на забор и перекрыло часть дороги, в том числе и трамвайные пути.

Также житомиряне жалуются на перебои с электроэнергией.