Радуцкий противопоставил медицинский каннабис алкоголю

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в преддверии рассмотрения нардепами законопроекта о легализации медицинского каннабиса противопоставил медицинскую марихуану алкоголю, от которого массово гибнут люди, сообщает Страна.ua.

"Я не слышал, чтобы в мире был зарегистрирован случай смерти после употребления медицинского каннабиса. А сколько умирает от злоупотреблением водкой, тем более фальсифицированной, мы с вами знаем даже украинскую статистику...

Если есть опасность, что кто-то подкупит полицию или ГФС, то надо менять их, а не лишать 2 млн украинцев помощи", - считает Радуцкий.

Также он добавил, что данный законопроект предусматривает выведение медицинского каннабиса из перечня наркотических веществ и перевод в реестр жестко контролируемых препаратов.

"Мы убираем медицинский каннабис из перечня наркотических веществ, и это не наше изобретение. ООН это сделала уже много лет назад. Каннабис нигде в мире не является наркотическим веществом, а только в таких странах, как Россия, Беларусь, Венесуэла и, к сожалению, Украина. Я надеюсь, что парламент исправит эту историю" , - сказал он.

Отметим, по данным Opendatabot, в 2020 году из-за интоксикации и других последствий злоупотребления алкоголем ежедневно в среднем умирали по 26 человек. В первом квартале 2021 года от алкоголя умерли чуть более 2200 человек.