У Зеленского ответили Путину на статью про "один народ"

Президент России Владимир Путин в своей статье о единстве русского и украинского народов, обнародованной на сайте Кремля, был непоследователен. А ключевой проблемой текста является то, что в его содержание поверят только сторонники кремлевского режима, сообщает Деловая столица.

"Надо видеть главное. Весьма неожиданным оказалось, на мой взгляд, увидеть в статье господина Путина настолько резкое осуждение национальной и административной политики большевиков" , – заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Путин в своей статье пишет, что "современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи", потому что большевики "произвольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные "подарки" и "Россия фактически была ограблена" .

"Если лидер России считает ограблением России создание большевиками республик, то как же тогда объясняется существование на оккупированной территории Донбасса двух образований – так называемых "ДНР" и "ЛНР"? Если лидер России считает украинцев и русских одним народом, то одним народом должны считаться и жители двух близких городов – Донецка и Луганска. Тем не менее, даже там были созданы отдельные оккупационные образования. Чтобы быть последовательным, лидеру России пришлось бы осудить и тех, кто создавал две фейковые "республики" среди одинаковых людей" , — прокомментировал Подоляк.

В целом советник руководителя Офиса не согласен с идеей публикации, поскольку любой россиянин, приехавший в Украину, видит отличия.

"Это разные национальные характеры, это разные форматы внутренних отношений в обществе, это разное восприятие власти и государственности и это совершенно разные типы государства" , – пояснил он.

При этом он добавил, что " при всей разности мы можем жить в мире – если руководство России просто будет уважать действующие международные нормы и договора, которые подписывает ".

В этом контексте Подоляк назвал отсутствие доверия к Путину основной проблемой материала. Кроме того, обсуждение статьи и ее смысла с исторической или ситуативной точки зрения советник главы ОП назвал бессмысленным.