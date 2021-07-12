Во Франции ввели обязательную COVID-вакцинацию для медиков

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении во Франции обязательной вакцинации от коронавируса для медиков и всех сотрудников больниц, сообщает Лента.Ру.

В телеобращении к нации Макрон обязал медицинских работников и немедицинский персонал, работающий в больницах, клиниках и домах престарелых, привиться от коронавируса без промедления. Он добавил, что это требование коснется волонтеров и людей, ухаживающих за больными на дому. Перечисленным группам граждан придется пройти вакцинацию до 15 сентября.

"Надо начинать сегодня. Начиная с 15 сентября будут проводится проверки и вводиться санкции" , — предостерег сограждан Макрон.

Французский президент добавил, что в текущей эпидемиологической ситуации стоит задуматься об обязательной вакцинации для всех граждан страны, однако он предпочитает доверять соотечественникам. Макрон призвал жителей «вакцинироваться как можно скорее» и рассказал, что санитарный пропуск уже с августа понадобится в кафе, ресторанах, торговых центрах, больницах, домах престарелых, самолетах, поездах и автобусах дальнего следования.

Кроме того, с 21 июля документ потребуется для посещения культурных мероприятий, концертов, спектаклей, фестивалей. Санитарный пропуск должны будут предъявить все посетители старше 12 лет, заключил Макрон.