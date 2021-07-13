Клубы проголосовали: стало известно, кто может заменить Олимпик в УПЛ
Закарпатский "Минай" может заменить в Украинской Премьер-лиге "Олимпик", который снялся с чемпионата, сообщает УНИАН.
Клубы УПЛ проголосовали за то, чтобы именно "Минай" заменил "Олимпик" в чемпионате.
Решение будет официально утверждено в ближайшее время на исполкоме УАФ.
Напомним, в прошлом сезоне "Минай" занял в УПЛ последнее место и вылетел из элитного дивизиона.
Летом на пост главного тренера команды вернулся Василий Кобин.
Украинская Премьер-лига 2021-2022: что нужно знать
- С нового сезона чемпионат Украины расширен до 16 участников. Команды сыграют в два круга.
- Из первой лиги в УПЛ поднялись "Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925".
- Кто заменит в турнире "Олимпик", на данный момент неизвестно.
- Чемпионский титул будет защищать "Динамо" Киев.
- Уже утвержден календарь первого круга УПЛ.