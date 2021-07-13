Клубы проголосовали: стало известно, кто может заменить Олимпик в УПЛ

Закарпатский "Минай" может заменить в Украинской Премьер-лиге "Олимпик", который снялся с чемпионата, сообщает УНИАН.

Клубы УПЛ проголосовали за то, чтобы именно "Минай" заменил "Олимпик" в чемпионате.

Решение будет официально утверждено в ближайшее время на исполкоме УАФ.

Напомним, в прошлом сезоне "Минай" занял в УПЛ последнее место и вылетел из элитного дивизиона.

Летом на пост главного тренера команды вернулся Василий Кобин.

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