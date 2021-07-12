В Афганистане ликвидировали главу разведки "Талибана"

Один из главарей "Талибана" был ликвидирован в понедельник в результате авиаудара вооруженных сил Афганистана, сообщает ТАСС.

"Азиз Рахман, также известный как Азифа, высокопоставленный командующий "Талибана", был убит сегодня в результате авиаудара, проведенного ВВС Афганистана в провинции Лагман" , - говорится в сообщении Минобороны Афганистана.

Уточняется, что он был причастен ко многим террористическим атакам против мирного населения.

В понедельник афганское МВД сообщило о ликвидации главы службы разведки талибов Кари Шагаси.

В начале июля движение "Талибан" взяло под контроль районы Афганистана вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном - на фоне вывода войск западной коалиции. Как заявил новый командующий ВС Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, приоритетом для армии является защита от талибов основных городов страны, пограничных переходов и шоссе. По его словам, главари "Талибана" намерены сначала перерезать основные дороги, по которым идет подвоз товаров, а затем развернуть наступление на города и районы.