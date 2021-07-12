Перечислены симптомы растущей раковой опухоли

Специалисты из медицинской организации Cancer Research UK перечислили основные симптомы растущей раковой опухоли и рассказали, как распознать рак желудка на ранней стадии, сообщает Лента.Ру.

По словам медиков, в основном пациенты, у которых диагностировали это заболевание, жаловались на затрудненное глотание или дисфагию. При глотании может ощущаться болезненное жжение или даже боль.

Также указывается, что признаком появления опухоли может оказаться ощущение, что пища постоянно застревает в горле или груди. В то же время сам по себе этот симптом может быть признаком целого ряда заболеваний.

Врачи рекомендуют обратиться к врачу и при непроходящем расстройстве желудка. У пациентов с раком желудка оно может продолжаться более трех недель.