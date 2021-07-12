В Греции ввели обязательную COVID-вакцинацию для медперсонала

В Греции вакцинация против коронавируса COVID-19 будет обязательной для медицинского персонала и сотрудников домов престарелых, сообщает Интерфакс-Украина.

"Вакцинация против COVID-19 станет обязательной для медицинского персонала и сотрудников домов престарелых из-за возрастающего количества инфицированных в стране" , - цитирует в понедельник греческая газета "Катимерини" слова премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса.

Мицотакис также объявил о новых ограничениях, таких как допуск в кафе и рестораны только прошедших вакцинацию людей.