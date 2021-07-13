Госстат: украинцы должны за коммуналку почти 70 млрд грн

В Украине задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за май 2021 года сократилась на 5,5 млрд гривен. По состоянию на конец марта 2021 года долги составили 68,9 млрд гривен, сообщает Корреспондент.

Как информирует Госстат в понедельник, 12 июля, по состоянию на 31 мая долги украинцев составили:

за поставку и распределение природного газа – 26,0 млрд гривен,

за поставку тепловой энергии и горячей воды – 22,7 млрд гривен,

за централизованное водоснабжение и водоотвод – 6,3 млрд гривен,

за управление многоквартирным домом – 5,4 млрд гривен,

за обращение с бытовыми отходами – 1,2 млрд гривен,

за поставку и распределение электрической энергии – 7,3 млрд гривен.

Также сообщается, что в мае населением страны было уплачено за жилищно-коммунальные услуги 17,1 млрд гривен или 146,2% начисленных за этот период сумм.