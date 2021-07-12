Под Киевом Газель влетела в маршрутку, есть пострадавшие

В селе Новые Петровцы Вышгородского района вечером в понедельник, 12 июля, водитель Газели допустил столкновение с маршруткой, в результате чего двое человек попали в больницу, сообщает Корреспондент.

kyivregionpatrolpolice

"Предварительно: 19-летний водитель Газели не придерживался безопасной скорости, дистанции и совершил столкновение с маршрутным транспортным средством Богдан" , - говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции ﻿ Киевской области в Facebook.

В результате ДТП серьезные травмы получили водитель Газели и один из пассажиров маршрутки. Их госпитализировали.

kyivregionpatrolpolice

Из-за аварии на улице Свято-Покровская образовалась пробка. На месте происшествия работала следственно-оперативную группа.