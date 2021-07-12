В иракской COVID-больнице при пожаре погибли до 40 человек

В иракской больнице имама Хусейна 12 июля произошел масштабный пожар. В результате погибли 36 человек и еще пятеро пострадали, сообщает Обозреватель.

Об этом проинформировало агентство INA со ссылкой на местное управление здравоохранения. Расположено медицинское учреждении в городе Эн-Насирия в провинции Ди-Кар.

В пожаре погибли 36 человек. Источник: ina.iq

Возгорание произошло в отделении для пациентов с коронавирусом. Причины пожара пока неизвестны.

Пожар вспыхнул в больнице имама Хусейна . Источник: ina.iq

Местные власти объявили чрезвычайное положение. Персонал до прибытия спасателей организовал эвакуацию пациентов.