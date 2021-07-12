"Слуги" обговорили легализацию каннабиса
Законопроект о легализации медицинского каннабиса готов для принятия в первом чтении, заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия во время брифинга по итогам заседания политсилы, которое состоялось вечером в понедельник, 12 июля, сообщает Корреспондент.
Нардеп сообщил, что в ходе обсуждения звучали аргументы "за" и "против" принятия документа.
"В стране есть множество людей, которые имеют онкозаболевания в тяжелой форме. Многие из них, к сожалению, получают наркотическую зависимость от опиатов. А каннабиноиды, как говорят эксперты, не вызывают такую зависимость. Являются обезболивающими и альтернативными. <...> Второй хороший аргумент, что это большая экспортная индустрия, медицинские препараты", - поделился мнением нардеп.
В то же время, добавил он, "люди говорят, что это наркотическое вещество. Хотя в законе очень жестко регламентирован оборот наркотиков... Поэтому, возможно, такие риски не страшны".
Арахамия отметил, что по указанному вопросу необходимы дополнительные консультации с правоохранительными органами относительно рисков.
"Но в целом законопроект к первому чтению готов. Поэтому с большой вероятностью я буду его поддерживать в первом чтении. Но смотреть, как между первым и вторым чтением, как коллектив авторов отработает все, чтобы не позволить выращивать это нелегально", - резюмировал глава фракции.