"Слуги" обсудили легализацию каннабиса

Законопроект о легализации медицинского каннабиса готов для принятия в первом чтении. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга по итогам заседания политсилы, которое состоялось вечером в понедельник, 12 июля, сообщает Корреспондент.

Нардеп сообщил, что в ходе обсуждения звучали аргументы "за" и "против" принятия документа.

"В стране есть множество людей, которые имеют онкозаболевания в тяжелой форме. Многие из них, к сожалению, получают наркотическую зависимость от опиатов. А каннабиноиды, как говорят эксперты, не вызывают такую зависимость. Являются обезболивающими и альтернативными. <...> Второй хороший аргумент, что это большая экспортная индустрия, медицинские препараты" , - поделился мнением нардеп.

В то же время, добавил он, "люди говорят, что это наркотическое вещество. Хотя в законе очень жестко регламентирован оборот наркотиков... Поэтому, возможно, такие риски не страшны".

Арахамия отметил, что по указанному вопросу необходимы дополнительные консультации с правоохранительными органами относительно рисков.