Переговоры Зеленского и Меркель длились 4 часа
В Берлине завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, главной темой которых была ситуация на Донбассе.
"Только что в Берлине завершилась встреча Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая в целом продолжалась более 4:00", – говорится в сообщении на сайте президента в ночь на вторник.
В Офисе президента также заявили, что Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30" расскажет о подробностях разговора с Меркель.
"Детали разговора президент расскажет завтра, во время общения со СМИ на Всеукраинском форуме "Украина 30", – сказано в сообщении ОП.