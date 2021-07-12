Переговоры Зеленского и Меркель длились 4 часа

В Берлине завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, главной темой которых была ситуация на Донбассе.

"Только что в Берлине завершилась встреча Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая в целом продолжалась более 4:00" , – говорится в сообщении на сайте президента в ночь на вторник.

В Офисе президента также заявили, что Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30" расскажет о подробностях разговора с Меркель.