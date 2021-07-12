Ураган на Черкасчине нанес серьезные разрушения

В Черкасской области 12 июля прокатилась непогода. Предварительно известно, что больше всего пострадало село Благодатное в Золотоношской ОТГ, сообщает Факты.ICTV.

Там сильными порывами ветра повредило крышу местного клуба и линии электропередач, повалена башня мобильной связи и значительное количество деревьев.

Сейчас золотоношские власти выясняют информацию о повреждении имущества людей. На место направили специалистов управления жилищно-коммунального хозяйства и аварийные бригады РЭС.

Упали деревья и повреждены линий электропередач в Золотоноше, селах Хвылево-Сорочин и Коробовка.

А в Черкассах дождевая вода заливала просто подъезд многоэтажки на улице Амброса в микрорайоне 700-летия. Предварительной причиной залития стало повреждение ливневой канализации – сильный поток воды сорвал часть пластиковой трубы.