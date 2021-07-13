В Боливии автобус слетел в ущелье, минимум 31 погибший

В центре Боливии полный пассажирский автобус сорвался с высоты 150 метров в овраг. В результате аварии погиб по меньшей мере 31 человек, более 10 пострадали, сообщает Обозреватель.

Как передает издание Unitel, страшное ДТП произошло утром понедельника, 12 июля, в районе Чатакилья. Автобус вез пассажиров из муниципалитета Потоло в столицу страны Сукре.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать ошибка водителя. В полиции отмечают, что окончательно это станет известно после выводов экспертов.

Сначала сообщалось, что в результате аварии погибли 18 человек. Позже число жертв выросло до 31 человека.

Уцелевших доставили в больницы Санта-Барбары и Сан-Педро-Клавер. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На месте продолжают работать спасатели.