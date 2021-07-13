В США посчитали решение Меркель по "СП-2" унижением Байдена

Вместо поддержки остальной части Запада в противостоянии с Россией канцлер Германии Ангела Меркель лишь унизила президента США Джо Байдена, сообщает Лента.Ру.

Такое мнение в статье для Bloomberg выразил публицист Андреас Клут.﻿ Как считает автор, проявлением пренебрежительного отношения к американскому лидеру отказ немецкого политика "хотя бы на дюйм" пойти навстречу требованиям США в отношении газопровода «Северный поток-2».

"Меркель подвела США и Европу и оставила своему приемнику только плохие варианты" , — считает Клут.

По мнению публициста, так называемую геополитическую угрозу от российского проекта видят в Польше, странах Балтии, Франции и Евросоюзе. При этом «немцы продолжают прятать головы в песок, как геополитические страусы»﻿﻿.

Также Клут полагает, что упорная защита газопровода окажется «пятном на репутации» канцлера, так как ее позиция отталкивает США и европейских партнеров, демонстрируя «лицемерие страны».

Публицист заключил, что во время предстоящей встречи с Байденом немецкому канцлеру предстоит предложить идеи, как поступить «с геополитическим беспорядком, который она устроила».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден на этой неделе в ходе встречи в Вашингтоне обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель газопровод «Северный поток-2». Она отказалась прогнозировать, каким окажется исход предстоящей встречи.