Зеленский в Берлине напомнил об угрозе "СП-2" не только для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запуск газопровода «Северный поток-2» несет потенциальную угрозу безопасности в регионе, сообщает УНИАН.

Об этом он сказал во время совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине. Трансляция мероприятия велась на Facebook-странице Офиса президента Украины.

Зеленский отметил неизменность позиции Германии относительно непризнания попыток аннексии Россией Крыма и поддержки европейских устремлений Украины

"Очень важный вопрос, о котором мы будем подробно говорить, - это безопасность. Для меня это в целом приоритет. Это безопасность в Украине, это Донбасс, это Крым и «Северный поток-2" , - сказал он.

По словам президента, на сегодняшний день украинский маршрут транспортировки газа в Европу является действительно весомым сдерживающим фактором для РФ.