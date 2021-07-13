Зеленский в Берлине напомнил об угрозе "СП-2" не только для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запуск газопровода «Северный поток-2» несет потенциальную угрозу безопасности в регионе, сообщает УНИАН.
Об этом он сказал во время совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине. Трансляция мероприятия велась на Facebook-странице Офиса президента Украины.
Зеленский отметил неизменность позиции Германии относительно непризнания попыток аннексии Россией Крыма и поддержки европейских устремлений Украины
"Очень важный вопрос, о котором мы будем подробно говорить, - это безопасность. Для меня это в целом приоритет. Это безопасность в Украине, это Донбасс, это Крым и «Северный поток-2", - сказал он.
По словам президента, на сегодняшний день украинский маршрут транспортировки газа в Европу является действительно весомым сдерживающим фактором для РФ.
"Запуск «Северного потока-2» несет потенциальную угрозу безопасности в регионе", - подчеркнул он.