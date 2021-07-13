Нанесли ущерб на 29 млн: таможенники неправильно оформляли спирт из РФ

Правоохранители сообщили о подозрении шести сотрудникам таможенного поста "Харьков - центральный" Харьковской таможни ГФС, которые растаможивали 95-% спирт под видом спиртовых растворителей, сообщает Цензор.НЕТ.

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По данным пресс-службы ГБР в 2018 году должностные лица таможни ненадлежащим образом проверили товар и растаможку более 50 тонн российского спирта под видом спиртовых растворителей. Таким образом импортер уклонился от уплаты таможенных платежей и акцизного налога, что привело к убыткам государства на более чем 29 млн гривен.

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Таможенники подозреваются в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям импортера в части уклонения от уплаты налогов.