В ВОЗ осудили решение стран вакцинироваться 3 дозой

Всемирная организация здравоохранения выступила против кампании вакцинации от COVID-19 третьей дозой привитых обеими обязательными, считающимися нужным для противостояния особенно заразному штамму «дельта», пока вакцин для первых двух доз не получили бедные страны, сообщает Радио Свобода.

В частности, обратил внимание генеральный директор ВОЗ Тедрос Адганом Гебреесус, во многих местах до сих пор не вакцинированы даже медики, работающие «на передовой» противостояния болезни. По его словам, в то время, как некоторые страны и регионы уже заказывают миллионы «третьих доз», другие страны еще не смогли получить вакцины и для своих медиков и уязвимых групп населения.

Обратив внимание на американских производителей вакцин Pfizer и Moderna, которые планируют предлагать уже массово вакцинированным странам закупку дополнительных доз для вакцинации людей третьей дозой для дополнительного повышения иммунитета от «дельты», он призвал их вместо этого передать дозы международной программы COVAX, что имеет цель хоть частично обеспечить вакцинами бедные страны.

Директор программ чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майк Райан, со своей стороны, заявил, что стремлением вакцинировать население третьей дозой «обрекает сотни миллионов людей на полное отсутствие защиты». По его словам, большинство привитых двумя дозами и в случае заражения «дельтой» будут иметь легкий ход заболевания.