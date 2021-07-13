Жителям Ялты на месяц отменили плату за комуналку

Жителей Ялты, которые пострадали в результате наводнения в июне этого года, разово освободят от оплаты за услуги водоснабжения, сообщает Радио Свобода.

«Ялтинцев, пострадавших в ЧС, освободят от оплаты за воду в июле. Жителям Ялты, признанным пострадавшими в ЧС, до 19 июля необходимо подать заявление в произвольной форме об оказании благотворительной помощи в форме безвозмездного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения с 1 по 31 июля 2021 года» , – сказано в сообщении пресс-службы так называемого правительства Крыма.

17-18 июня в результате сильных ливней была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. В Ялте погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.

4 июля временно оккупированный Крым второй раз за полмесяца пострадал от сильных дождей: из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков, подтоплено более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов. Две женщины после случившегося госпитализированы, одна погибла.

В Крыму в течение ближайших двух дней ожидаются сильные ливни и штормовой ветер.