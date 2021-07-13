В Ивано-Франковске ввел штраф и запретили купаться в реке Быстрица

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив из-за трех смертельных случаях на р. Быстрица Солотвинская в городе запретил купание и вводит штраф в 50 тыс. грн, сообщает Интерфакс-Украина.

"С завтрашнего дня (13 июля - ред.) на реке Быстрица под пешеходным мостом будет дежурить аварийно-спасательная служба МАРС (установлена соответствующая палатка), инспекторы Муниципальной инспекции "Добродий", а также будем просить наряд национальной гвардии. Кроме того разместим таблички "Купаться строго запрещено! Штраф 50 000 грн" , – написал градоначальник на своей странице в Фейсбук в понедельник вечером.

Марцинкив также отметил, что при нормальных погодных условиях будут произведены работы по изменению русла реки.