В Ивано-Франковске ввел штраф и запретили купаться в реке Быстрица
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив из-за трех смертельных случаях на р. Быстрица Солотвинская в городе запретил купание и вводит штраф в 50 тыс. грн, сообщает Интерфакс-Украина.
"С завтрашнего дня (13 июля - ред.) на реке Быстрица под пешеходным мостом будет дежурить аварийно-спасательная служба МАРС (установлена соответствующая палатка), инспекторы Муниципальной инспекции "Добродий", а также будем просить наряд национальной гвардии. Кроме того разместим таблички "Купаться строго запрещено! Штраф 50 000 грн", – написал градоначальник на своей странице в Фейсбук в понедельник вечером.
Марцинкив также отметил, что при нормальных погодных условиях будут произведены работы по изменению русла реки.
"Я прошу всех беречь себя и своих близких! Прошу не быть равнодушными и помогать другим Прошу родителей смотреть за своими детьми и не употреблять алкоголь на реках!", – обратился к горожанам мэр областного центра.