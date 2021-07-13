Закон об олигархах перенесли на сентябрь

Верховная Рада рассмотрит президентский законопроект о деолигархизации во втором чтении в сентябре, заявил в понедельник, 12 июля, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия во время брифинга по итогам заседания политсилы, сообщает Корреспондент.

"Последний срок подачи поправок в этот четверг. И потом верстать таблицу. Там много поправок, и это займет больше недели, то есть Верховная Рада фактически уже будет идти в отпуск и уже в сентябре будет вопрос второго чтения" , - сказал нардеп.

Напомним, 2 июня президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах как неотложный. Позже в Слуге народа анонсировали еще семь законопроектов об олигархах, которые будут касаться изменений в закон о политических партиях и антимонопольное законодательство.

1 июля парламент одобрил в первом чтении закон о борьбе с олигархами. Документ поддержали 275 нардепов.