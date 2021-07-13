Уровень голода в мире вырос до максимума за 15 лет

В 2020 году ООН зафиксировала рекордный за 15 лет уровень голода в мире, сообщает Лента.Ру.

Причиной роста с 2005 года стала пандемия коронавируса, урезавшая доходы населения и ухудшившая доступ к продуктам питания, свидетельствуют данные из доклада ООН, первой глобальной оценки продовольственной безопасности за последнее время.

Главными причинами проблем являются климатические изменения, политические конфликты и экономический спад. Во время пандемии влияние этих факторов совпало и усилилось. Скачок цен до десятилетнего максимума сделал продовольствие еще более недоступным, особенно для бедных стран, зависящих от импорта.

В документе отмечается, что в 2020 году недоедать стали около 800 миллионов человек, то есть десятая часть населения планеты. Хуже всего дело обстояло в Азии. За прошедший год голодающих в регионе стало на 320 миллионов больше.

Исследование проведено совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией, Всемирной продовольственной программой, ЮНИСЕФ и Всемирной организацией здравоохранения. Они сошлись во мнении, что миру потребуется серьезно преобразовать продовольственные системы, чтобы покончить с голодом к 2030 году.