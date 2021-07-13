Топливо дорожает: прогноз цен на неделю

Топливо в Украине в июле продолжает дорожать, хотя и не так быстро, как в июне. Главная причина – нефть, цены на которую росли более трех месяцев. Подорожание нефти в начале июля приостановилось, но действует ценовая инерция – сейчас на оптовый рынок поступает горючее, произведенное из более дорогой нефти. Увы, понемногу начал дорожать и сжиженный автомобильный газ, сообщает Сегодня.

Что изменилось за неделю

За минувшую неделю бензин А-92 в среднем подорожал на 13 коп./л, А-95 – на 12 коп./л, ДТ – на 7 коп./л. По областям рост цен был неравномерным: от 1-2 коп./л до 30-35 коп./л, а в Тернопольской области цены не изменились. Дизтопливо подорожало меньше, чем бензины, а в Одесской области оно даже подешевело на пятак. Самый большой рост цен зафиксирован в Харьковской области: 34 коп./л А-95 (до 29,81 грн/л).

Самые высокие цены на бензины в Луганской области: А-92 здесь стоит 30,49 грн/л, А-95 – 31,47 грн/л. Дизтопливо самое дорогое в Киеве – 29,51 грн/л.

Самые низкие цены: на бензины в Сумской области: А-92 стоит 28,13 грн/л, А-95 – 29,11 грн/л, на ДТ в Николаевской – 27,75 грн/л.

Стоимость автогаза в среднем выросла на 3 коп./л. При этом он подешевел на 3-7 коп./л в четырех областях, подорожал на 1-10 коп./л в 16 областях, на 14 коп./л в Киеве, в четырех областях цены стабильны.

Самый дорогой автогаз также на Луганщине (15,82 грн/л), самый дешевый – на Черниговщине (14,99 грн/л). Черниговская область – единственная, где газ стоит дешевле 15 грн/л.

Разброс цен уменьшился по А-95 и по дизелю и не изменился по А-92 и автогазу. По А-92 разброс составляет 8,4% (2,36 грн/л), по А-95 – 8,1% (2,36 грн/л), было 8,5%, по дизелю – 6,2% (1,71 грн/л), было 7,3%, по автогазу – 5,5% (0,83 грн/л).

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – читайте в материале.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 29,20 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 30,13 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 28,41 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 15,40 грн/л

Анализ ситуации на рынке

По словам Геннадия Рябцева, главным драйвером роста цен на горючее продолжает оставаться нефть. В Украине этому сопутствует решение правительства установить регулирование цен на топливо.

"Сейчас наши трейдеры находятся в выигрышной ситуации: индикативные цены, которые ежедекадно публикует Минэкономики, растут, поэтому увеличиваются и цифры в ценниках на стелах АЗС, – констатировал Геннадий Рябцев. – Практически все участники рынка подняли стоимость нефтепродуктов, как обычного, так и премиального, цены на который не регулируются".

Как сообщил нам Игорь Егозаров, средняя цена по стране бензина А-92 составила 29,20 грн/л, бензин А-95 подорожал до 30,13 грн/л, дизтопливо – до 28,41 грн/л).

В частности, ОККО и WOG подняли цену на ДТ на 32 коп./л, до 29,55 грн/л. А-92 и А-95 обычных марок на станциях этих сетей подорожали на 1 грн/л и 80 коп./л, до 30,99 грн/л и 31,64 грн/л соответственно.

SOCAR повысил цену бензинов на 0,8-1 грн/л, ДТ осталось на прежнем уровне — 32,48 грн/л. Отметим, в компании заявляют, что реализуемое дизтопливо подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию.

В сети Shell А-92 и А-95 подорожали на 80 коп./л, до 30,79 и 31,64 грн/л, ДТ — на 36 коп./л, до 29,55 грн/л.

AMIC повысил цену бензинов на 27-34 коп./л, ДТ — на 23 коп./л, до 32,48 грн/л. В сети KLO все виды топлива подорожали на 30-90 коп./л: А-92 — до 30,49 грн/л, А-95 — до 30,99 грн/л, ДТ — до 29,19 грн/л.

В сети UPG бензины подорожали на 1 грн/л, до 30,10 и 31,10 грн/л, ДТ — на 60 коп./л, до 27,30 грн/л. На 50 коп./л все топливо подорожало в сети "Авантаж".

Дискаунтеры "БРСМ-Нафта" и Motto подняли цену бензинов и ДТ на 35-60 коп./л.

Артем Куюн отметил, что за предыдущую неделю в Украине средняя цена оптовых партий сжиженного газа выросла на 1 500 грн/т, до 25 300 грн/т или на 6%. В рознице это потенциал для роста на 50-65 коп./л.

"Основная причина подорожания — сокращение предложений на рынке из-за снижения импортных поставок. Так, трейдеры заявляют о снижении объемов спотовых (с немедленной поставкой) закупок продукта из Беларуси и задержках отгрузок газа "Роснефти" по TERM-контрактам (пакетное предложение двух и более видов топлива) от Socar, – анализирует Артем Куюн. – Еще одним фактором "подсушки" рынка является снятие предложений частью трейдеров в ожидании дальнейшего роста цен".

По словам эксперта, на рынке уже ощущается дефицит ресурса, который может продлиться вплоть до конца второй декады июля. Он уточнил, что перебоев с газом быть не должно, но цена его окажется выше, чем могла бы.

Что может измениться за неделю

Прогнозы экспертов не изменились: топливо будет дорожать.

"На НПЗ за рубежом, откуда, напомню, Украина импортирует около 80% топлива, уже реально пришла подорожавшая нефть, это значит, что стоит ожидать роста оптовых цен на горючее на границе, – анализирует Геннадий Рябцев. – Очевидно, что и новые рекомендованные Кабмином предельные цены, которые будут опубликованы на днях, тоже окажутся выше действующих. Поэтому в ближайшие семь дней повысятся и розничные цены на АЗС – в среднем на 20-30 коп./л".

С ним согласен и Игорь Егозаров.

"После публикации на этой неделе новых рекомендованных цен ожидается их корректировка в большую сторону стоимости топлива в рознице сперва у самых крупных операторов рынка, затем у остальных. Вполне вероятно, что цены увеличатся до конца этой недели на 20-40 коп./л" , – говорит аналитик.

Игорь Егозаров добавил: так как стоимость нефти стабилизировалась, то никаких резких скачков цен нефтепродуктов пока не предвидится, будет плавное подорожание.

Артем Куюн ожидает ускорения роста цен на автогаз.

"Первыми на подорожание в опте отреагировали сети-дискаунтеры, у которых нет больших запасов , – отметил Артем Куюн. – Не исключаю, что и сети-"мэйджоры" повысят на неделе цены на 20-30 коп./л".

Эксперт оценивает, что ситуация стабилизируется лишь к концу июля, когда будут откорректированы котировки и увеличены объемы поставок. А пока автогаз продолжит расти в цене.