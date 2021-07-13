Убытки от запуска "Северного потока - 2" почувствует каждый украинец

Газопровод "Северный поток – 2" могут достроить уже к концу августа, что не только угрожает Украине огромными экономическими убытками, но и может отразиться на платежках украинцев, сообщает Сегодня.

Как запуск российской газовой трубы скажется на каждом украинце?

Накануне поездки в Германию Владимир Зеленский не скрывал, что именно "Северный поток – 2" будет одной из главных тем встречи с канцлером Ангелой Меркель.

Теперь, когда газопровод – уже почти достроен, а Соединенные Штаты отказались от дальнейших санкций, возникает вопрос, как Киеву сохранить транзит. Ведь после запуска газопровода в обход Украины Россия может полностью отказаться от транзита по нашей ГТС. Тогда, даже по самым оптимистичным прогнозам, мы будем терять около трех миллиардов долларов ежегодно.

И эти потерянные миллиарды – не абстрактные деньги. Эксперты утверждают, что убытки почувствует каждый украинец: и по ценам на продукты, и из-за подорожания квартплаты.

"В платежке есть цена газа как товара и плюс вы получаете за транспортировку – 1,50-1,80 грн. В этих гривне восемьдесят 10 копеек – это транспортировка по магистральным газопроводам. Мы с вами через три года придем к тому, что эти 10 копеек превратятся в гривну" , – говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Правда в Вашингтоне, хоть и смирились с достройкой "Северного потока – 2", новых санкций против России не исключают, если она так и будет использовать газ в своих гибридных войнах – в частности откажется от транзита через Украину.

"Мы сказали нашим партнерам в Германии, теперь надо компенсировать Украине убытки от потенциальной потери прибыли за транзит газа в обход ее территории. И убедиться, что Россия не использует энергию как инструмент давления на Украину" , – еще месяц назад заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен.

Поэтому единственный способ заставить Россию и дальше качать газ по нашей трубе – это международное давление. Именно здесь Украине и нужна поддержка Германии. И еще на днях позиция Бундестага обнадеживала.

"Газ по "Северному потоку" пока не идет, впереди еще процесс сертификации. Однако Германия всегда подчеркивала, что в любом случае Украина должна оставаться транзитной страной" , – заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

В четверг у Меркель запланирована беседа с президентом США, одной из основных тем которой станет "Северный поток – 2". Поэтому остается надеяться, что украинский газопровод благодаря международной поддержке будет работать и дальше, а хозяин Кремля останется без очередного рычага давления на Киев и Европу.