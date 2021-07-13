Укрпочта выпустила марку в честь Олимпиады в Токио

Укрпочта запустила в обращение новую марку - посвященную Олимпийским Играм-2020 в Токио, сообщает Корреспондент.

Как передает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины дизайн марки, конверта и штемпеля Первый день, при поддержке специалистов НОК Украины, разработала украинский дизайнер Мария Куц.

На новой марке представлены солнечный диск на фоне горы Фудзияма, стилизованные под искусство оригами изображения, символизирующие некоторые олимпийские виды спорта и логотип НОК. Конверт и поля марочного листа украшены традиционными украинскими и японскими символами - гроздьями калины и цветами сакуры.

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В целом было напечатано 140 тысяч экземпляров марок номиналом 17 гривен. Их можно купить в отделениях Укрпочты, а также в ее официальном филателистическом онлайн-магазине.

Как сообщается, во время телемарафона торжественных проводов Национальной сборной команды Украины на XXХII Олимпиаду в Токио прошла церемония спецпогашения марки специальным почтовым штемпелем.

В мероприятии приняли участие президент НОК, олимпийский чемпион Сергей Бубка, министр молодежи и спорта Украины, олимпийский чемпион Вадим Гутцайт и генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.