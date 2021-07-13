Курс валют НБУ на 13 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 13 июля 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 12 июля, снизился до отметки 27.29 за 1 доллар.
Курс евро понизился до уровня 32.35 за 1 евро.
Курс рубля снизился на 2 коп до 3.66 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов упал на 2 коп до 37.77 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 29.81 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 2 коп до 7.10 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.290400
|EUR
|Евро
|32.345900
|RUB
|Рубль
|0.365810
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.771300
|CHF
|Швейцарский франк
|29.814200
|PLN
|Польский злотый
|7.101100