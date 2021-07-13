Компании обязали показывать конечных владельцев, но лазейка осталась

В Украине с 11 июля началась декларационная кампания для юридических лиц – Минфин обязал их раскрывать своих конечных бенефициаров в виде формы и содержания структуры собственности. Министерство приняло соответствующее положение (приказ №163) еще в марте этого года, но действовать оно начало только сейчас, сообщает UBR.

Согласно документу, все общества с ограниченной ответственностью в Украине, созданные до 28 апреля прошлого года, обязаны до 11 октября 2021-го внести в госреестр информацию о реальных владельцах компании. При этом, что примечательно, в зависимости от того, есть ли в структуре собственности нерезидент, будет меняться и пакет документов.

Если же компании не уложатся в установленные документом временные рамки, их ждет штраф в 17-51 тыс. грн (1-3 тыс. необлагаемых минимумов). В декларации имеет значение и то, является ли влияние бенефициаров непрямым. В любом случае юрлица при возникновении изменений должны подать госрегистратору подтверждающие документы (новую схему).

Чиновники ожидают, что раскрытие конечных бенефициаров поможет органам власти лучше предотвращать и бороться с отмыванием денег.

Пример схемы при прямом решающем влиянии

В таком случае все намного проще. Если у одного владельца в руках, например, 40% компании, а у другого – 60%, то оба они определяются как такие, которые имеют прямое решающее влияние (ПРВ). А за украинцем и иностранцем никто не стоит.

Пример схемы при непрямом решающем влиянии

В этом же случае ситуация будет посложнее, поскольку, как видно на примере, у иностранной компании имеются несколько собственников с определенной долей. Тот, у кого она самая крупная, и имеет непрямое решающее влияние (НРВ).

Но в Минфине, как видно, предусмотрели и ситуации, когда у компании несколько собственников, все они имеют одинаковую долю, но лишь один из них может иметь непрямое решающее влияние.

Как пояснил адвокат, старший партнер АО "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, на самом деле проблемы в сокрытии собственников нет. Номинальные бенефициары – это уже давно не секрет. И при желании государственные органы всех их могут установить. Что же касается бенефициаров реальных, то тут все намного сложнее.

"Я не вижу тут никаких реальных проблем насчет раскрытия конечных собственников. Очень часто у компаний много номинальных владельцев. Это ситуация, которая имеет место и за границей. И на самом деле сокрытие своих номинальных конечных бенефициаров – практика, которой давным-давно нет. Такое было разве что лет 20 назад" , – говорит Кравец.

По его словам, именно прикрываясь номинальными бенефициарами, компании могут с легкостью скрывать реальных конечных владельцев. На практике установить реальных собственников государственным органам будет очень сложно. А в каких-то случаях – и просто невозможно.

Показывать владельцев заставят ежегодно. Иначе – уголовная ответственность

Физлиц обязали подтверждать сведения о бенефициарах ежегодно. Компании должны сделать это в течение двух недель, начиная со следующего года с даты госрегистрации. При этом обновить сведения в реестре можно как путем проведения отдельного регистрационного действия, так и во время совершения любых других регистрационных действий.

В Кабмине прямо предупредили, что за нарушение требований о раскрытии информации о конечных бенефициарах для ответственных за это лиц компаний предусмотрели не только административный штраф, но и в случае внесения заведомо недостоверных сведений уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

"Обращаю внимание, что документ предусматривает уголовную ответственность лиц, которые должны были задекларировать бенефициаров, но этого не сделали. В основном это – руководитель предприятия, поскольку на него возложена вся эта ответственность", – отметил управляющий партнер АО Suprema Lex Виктор Мороз.

Отмывали и будут отмывать

Виктор Мороз также выразил убеждение, что новшества Минфина никак глобально ситуацию с отмыванием денег не изменят. По его мнению, те, кто средства, полученные незаконным путем, легализировал, будет это делать и в дальнейшем.

"По сути Минфин ничего нового не придумал. Это – общая мировая тенденция. Это – попытка выявить реальных людей, стоящих за тем или иным бизнесом. Вопрос в том, удастся ли Минфину это сделать. То, как они прописали процедуру, в принципе позволяет бизнесу прятать реальных владельцев" , – говорит он.

Юрист параллельно напомнил, что если в структуре владения компании имеются иностранные физ- или юрлица, то кроме схемы, опубликованной Минфином, руководителям компаний нужно будет предоставить еще и нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие у тех лиц корпоративных прав.