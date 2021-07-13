Япония сообщила об активной модернизации вооружений России

Белая книга обороны Японии – ежегодный доклад минобороны - отметила модернизацию вооружений, разработку современного оружия России и рост ее активности, сообщает РИА Новости.

"Россия развивает модернизацию вооружений, включая ядерные, а также повышает возможности разворачивания вооруженных сил на удаленных территориях, в том числе путем обеспечения военных баз за пределами России. Помимо продвижения создания гиперзвукового оружия и других современных видов вооружения наращивает активность в таких новых сферах как космос и радиоэлектронная борьба" , - говорится в докладе.

Белая книга обороны обращает внимание на укрепление вооруженных сил России на Дальнем Востоке, активизацию деятельности и оснащение.

"Помимо тенденций к усилению активности вокруг нашей страны, в последние годы есть тенденция к оснащению Дальнего Востока современным вооружением. В декабре 2020 года в рамках учений стратегических атомных сил впервые в Охотском море был осуществлен пуск баллистических ракет подводных лодок ("Булава" - ред.) с атомной подводной лодки класса "Борей" (проект 955 – ред.). Также в декабре 2020 года министерство обороны России сообщило об размещении на Итурупе и Кунашире ракетных комплексов класса земля-воздух С-300В4" , - отмечается в Белой книге.

Доклад уделяет внимание и военному сотрудничеству России и Китая в военной области. В частности, упоминает совместный длительный полет самолетов России и КНР Ту-95 и Н-6 от Японского моря к Восточно-Китайскому морю и далее к Тихому океану, который стал вторым таким с июля 2019 года. Книга отмечает и продление на 10 лет в декабре 2020 года межправительственного соглашения о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет.

Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии.