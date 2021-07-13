Лукашенко хочет закрепить традиционный брак в Конституции

Власти Беларуси вынашивают планы закрепить на высшем уровне определение брака как равноправного союза мужчины и женщины. Это положение содержится в статье 12 белорусского Кодекса о браке и семье, которая гласит, что брак - это "добровольный союз мужчины и женщины". Теперь же это положение намерены закрепить в Основном законе страны на будущем референдуме, сообщает Страна.ua.

Зампредседателя комиссии по международным делам парламента Беларуси Олег Гайдукевич заявил, что в республике намерены брать пример с России, где уже внесли такую поправку в Конституцию страны.

"Беларусь - это колыбель европейской цивилизации в плане сохранения традиционных ценностей. Почему бы не внести по примеру России, не закрепить в нашей Конституции, что брак - это союз мужчины и женщины?" , - рассказал парламентарий.

Член конституционной комиссии, депутат белорусского парламента Игорь Марзалюк подтвердил, что поправка о браке как союзе мужчины и женщины обсуждается в комиссии.

"В полном соответствии с классическим европейским определением, в том числе декларацией прав человека на французском языке, семья нами трактуется как союз мужчины и женщины" , - отметил он.

Напомним, что референдум по поправкам в конституцию запланирован на январь-февраль 2022 года.