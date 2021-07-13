В Полтавской области произошло массовое отравление на мясокомбинате

В городе Глобино (Полтавская область) на мясокомбинате произошло массовое отравление работников неизвестным веществом. В результате пострадали 16 человек, сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что в сортировочном цехе ООО "Глобинский мясокомбинат" произошло отравление неизвестным веществом 16 работников, в результате чего 14 работников госпитализированы.

В частности, один человек находится в тяжелом состоянии и 13 человек в состоянии средней степени тяжести, два человека от госпитализации отказались.

Причина отравления устанавливается. Предприятие работает в штатном режиме. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Анастасия Рокитна