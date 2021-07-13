"Языковые" поправки не имеют шансов в Верховной Раде - Арахамия

Законодательные поправки, направленные на изменение Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не будут иметь поддержки в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

Об этом на брифинге после заседания фракции "Слуга народа" сказал ее председатель Давид Арахамия.

"Я не думаю, что такая поправка может вообще пройти парламент. Даже если она существует - потому что каждый народный депутат как субъект законодательной инициативы может подать любую поправку. Мне кажется, что такие поправки не имеют шансов на успех в зале" , - отметил Арахамия.

Он добавил, что на заседании фракции "Слуга народа" никто из депутатов не поднимал этот вопрос.

Как сообщалось, депутаты от фракций "Голос" и "Европейская солидарность" заявляли, что ко второму чтению законопроекту №5551-2 "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2021 "по направлению средств на ремонтно-реставрационные работы памяти "достопримечательностей культурного наследия" представлены поправки, которые нивелируют действие закона о государственном языке.