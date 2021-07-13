США после Sea Breeze остались в Черном море

Представитель оборонного ведомства Джон Кирби заявил, что после успешного завершения международных учений в Черном море Sea Breeze 2021, которые проходили под общим руководством США и Украины, американские корабли присоединились к военным учениям, организованных Болгарией, сообщает Укринформ.

"Наш переход к следующим учений (после Sea Breeze - ред.) Демонстрирует нашу неизменную поддержку всех черноморских союзников и партнеров, а также нашу приверженность созданию сообщества, преданной укреплению

Он сообщил, что боевые единицы Шестого флота США , которые находятся сейчас в Черном море, в частности эсминец USS Ross и другие силы, участвовавший в Sea Breeze присоединились к учениям Breeze, а также Thracian Star - 21 под руководством Болгарии.

Они направлены, в частности, усиление взаимодействия с балканскими странами, а также поддержку региональной безопасности как в мирное время, так и в непредсказуемых обстоятельствах и в условиях кризиса.

Кроме кораблей США, в маневрах примут участие истребители F-16 с авиабазы ​​Авиано в Италии, уточнили в Пентагоне.