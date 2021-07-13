Почти в три раза дороже: в продажу поступили первые арбузы

На текущей неделе на украинском рынке в продажу поступили первые партии арбузов ранних сортов. По информации производителей, сезон арбузов в этом году начался почти на 2 недели позже, чем годом ранее, из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает EastFruit.

Также фермеры сообщают, что дождь и град весной нанесли существенный ущерб урожаю данных бахчевых. При этом некоторым производителям даже пришлось заново пересеивать площади под арбузами.

На сегодняшний день реализацию арбузов ведут единичные производители из Херсонской области. Цены на первые партии арбузов озвучиваются на уровне 9-12 грн/кг, что в среднем в 2,7 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Начать сезон со столь высоких цен украинским бахчеводам позволило ограниченное предложение данной продукции на рынке. Для сравнения: в 10 числах июля прошлого года цена на арбузы в Украине варьировалась в диапазоне 3-5 грн/кг, но при этом предложение данных бахчевых было более чем достаточным, и цены интенсивно снижались.

В текущем сезоне более массово выйти на рынок с местными арбузами производители планируют после 20 июля. Как правило, пик сезона грунтового арбуза в Украине приходится на середину августа и тогда цены в данном сегменте начинают резко снижаться.

В текущем сезоне производители планируют удерживать цены на достаточно высоком уровне, поскольку бахчу пришлось пересеивать, поэтому на сегодняшний день достаточно сложно сказать, когда в Украине начнется пик массовых поставок арбуза из открытого грунта.