Коллекторы будут работать по новым правилам

Национальный банк принял ряд нормативно-правовых актов, призванных регулировать работу участников коллекторского рынка. В частности, регулятор установил квалификационные требования и ввел порядок применения мер воздействия на представителей указанного рынка, сообщает UBR.

Так, центробанк постановлением №77 от 9 июля утвердил положение о квалификационных требованиях к работникам коллекторских компаний. Документ определяет нормы деловой репутации и профессиональной пригодности. Компании будут обязаны проверять и контролировать своих сотрудников на соответствие этим требованиям.

Для обеспечения выполнения новых требований в законе №1349-IX, подписанном президентом Владимиром Зеленским в начале апреля, были предусмотрены меры воздействия. Они будут стимулировать небанковские финучреждения и коллекторские компании учитывать права потребителей.

Со своей стороны, НБУ двумя своими документами ввел порядок их применения. Первый – распространяется на небанковские финучреждения, а второй – касается мер воздействия на коллекторские компании без статуса финансового учреждения. Указанные подходы предусмотрены постановлениями правления Нацбанка №74 и 78 от 9 июля.

НБУ сможет применять такие меры воздействия за нарушение прав потребителей:

письменное предостережение с требованием устранить нарушения или принять меры для их недопущения в будущем;

штраф для кредитодателя, нового кредитора или коллекторской компании;

временный запрет осуществлять урегулирование просроченной задолженности;

исключение сведений о компании из реестра;

временная остановка или отзыв лицензии кредитодателя, нового кредитора.

Также Нацбанк предусмотрел коллегиальное принятие решений правлением или комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности небанковских рынков.

Все указанные документы вступают в силу с 14 июля текущего года.