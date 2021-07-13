Откуда берется чувство усталости по утрам

Вам знакомо состояние, когда вы спали ночью часов 7-8, но утром проснулись вялыми и разбитыми? В чем причина этого состояния? Вот что может повлиять на наше состояние после пробуждения. Это полезно знать, чтобы обеспечить себе полноценный ночной сон, сообщает Econet.

Почему бывает, что мы чувствуем усталость после утреннего пробуждения? Продолжительный и глубокий ночной сон позволяет нам подниматься утром с постели бодрыми, энергичными и жизнерадостными. Но это в идеале. Часто в реальности мы начинаем новый день раздраженными, с мрачным настроением. Вот почему это происходит.

4 причины, по которым мы чувствуем усталость после пробуждения АТФ и головной мозг.

1. Предутренние часы сна считаются фазой быстрого сна. Она отличается усиленной активностью головного мозга. Яркое визуальное проявление мозговой функции - движения глазных яблок. Цикличность быстрой и медленной фаз сна в продолжение ночи повторяется несколько раз. Установлено, что в ходе фазы быстрого сна человек видит запоминающиеся сны.

В быстрой фазе головной мозг расходует значительный объем вещества аденозинтрифосфат (или АТФ). АТФ является ключевым источником и транспортировщиком клеточной энергии. Это вещество дарит бодрость и усиливает внимание, оно стимулирует сон, поэтому человек утром чувствует себя не выспавшимся.

2. Сон в одиночку или нет

Самочувствие и настроение после сна зависит от того, спал человек в гордом одиночестве или с партнером. На мужской сон присутствие рядом с ним дамы не действует ни коим образом. У сильного пола наблюдается снижение качества сна, когда их постель одинока.

Если женщина делит ночной сон с мужчиной, выспится она хуже. Но если перед сном был интим, утренний настрой женщины станет намного лучше, и она не обратит внимание на недосып и усталость.

3. Во сколько ложиться спать

Те, кого считают совами, любят засыпать и просыпаться позже, пик бодрости у них наблюдается в дневное и вечернее время. Но у сов наблюдается невысокое качество сна и для них характерна бессонница.

Ночная активность воздействует на гиппокамп (область мозга), отвечающий за память и внимательность. Бодрствование в ночные часы вызывает уменьшение его размеров, что провоцирует проблемы с обучаемостью и ухудшение памяти и даже может являться первым тревожным сигналом болезни Альцгеймера.

4. Дефицит сахара

Продукты, которыми мы перекусываем вечером, могут воздействовать на общее самочувствие. Например, потребление сахаросодержащей пищи перед сном улучшает утреннее состояние. Повышенный показатель сахара в крови действует на работу нейронов. Последние отвечают за наш сон. Поэтому после сытной трапезы людей обычно тянет вздремнуть.

Человеку необходимо спать как минимум 7 часов ежедневно. Дефицит сна вызывает раздражительность, мрачные воспоминания и негативные эмоции.

Сбои сна отражаются на качестве памяти, а хроническая бессонница чревата развитием серьезных недугов и психических патологий. В процессе сна головной мозг утилизирует пагубный белок, который при накоплении дает толчок к возрастной деменции (слабоумию).