В Украине за сутки вакцинировали более 80 тысяч людей

12 июля в Украине вакцинировали от коронавируса 83 177 человек. Первую дозу получили 45 535 человек, вторую дозу - 37 642 человека.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

В течение суток работали 573 мобильные бригады, 1399 пунктов прививки и 34 центры вакцинации.

По состоянию на 12 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 796 701 человек.

С начала кампании вакцинации привито 2 357 227 человек, из них получили 1 дозу - 2 357 225 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы -1 215 284 лица (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 572 509 прививок.